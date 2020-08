Croácia na máxima força para defrontar Portugal

JN Hoje às 17:43 Facebook

O selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, já escolheu os convocados para o encontro com Portugal, de qualificação para a Liga das Nações, agendado para o dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto.

A seleção vice-campeã mundial vem à cidade invicta na máxima força, contando com o mais recente campeão europeu de clubes Perisic, do Bayern de Munique, bem como com Modric (Real Madrid) e Rakitic (Barcelona).



Eis a lista dos 23 convocados da Croácia:

Guarda-redes: Livakovic (Dínamo Zagreb), Sluga (Luton) e Grbic (Lokomotiva).

Defesas: Domagoj Vida (Besiktas), Lovren (Zenit), Vrskaljko (Atlético Madrid), Jedvaj (Bayer Leverkusen), Barisic (Rangers), Caleta-Car (Marselha), Meljnak (Rizespor), Pongracic (Wolfsburgo).

Médios: Modric (Real Madrid), Rakitic (Barcelona), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Lazio), Pasalic (Atalanta), Vlasic (CSKA Moscovo).

Avançados: Perisic (Bayern), Kramaric (Hoffenheim), Rebic (AC Milan), Brekalo (Wolfsburgo) e Petkovic (Dínamo Zagreb).