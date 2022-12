Croácia sobrevive na segunda parte e manda Bélgica para casa

Rui Almeida Santos Hoje às 17:02 Facebook

A Bélgica deu tudo pelo apuramento na segunda parte do jogo com a Croácia, que terminou empatado a zero. O desfecho afasta os "diabos vermelhos" do Mundial.

Os diferentes estados de espírito vividos, por estes dias, por Croácia e Bélgica ficaram patentes logo nos onzes iniciais. Se Zlatko Dalic não mexeu na máquina de posse croata, Roberto Martínez fez quatro alterações numa seleção belga em ebulição, que vinha de uma derrota contundente frente a Marrocos (2-0).

O arranque do jogo prolongou essa sensação. Um pouco contranatura ao seu estilo habitual, a Croácia entrou a pressionar bem alto, procurando provocar o erro num adversário que, não raras vezes, demonstrava jogar sobre brasas.

Aos 15 minutos, a Bélgica gelou. Kramaric foi derrubado na área por Carrasco, mas o penálti acabaria revertido por um fora de jogo milimétrico de Lovren, tirado a régua e esquadro pelo VAR.

O momento como que chamou à terra as duas equipas, que adiaram todo e qualquer risco para uma segunda parte bem mais animada.

Lukaku foi lançado, ao intervalo, por Roberto Martínez, e o seu impacto não demorou a fazer-se sentir. Aos 48 minutos, o ponta de lança do Inter de Milão ficou muito perto do golo, tal com aos 60, quando acertou no poste, e aos 62, quando, com a baliza à sua mercê, cabeceou por cima.

Pelo meio, Courtois viveu um minuto de aflição, parando os remates de Kovacic e Modric com convicção, aos 54 minutos.

Nos últimos minutos voltou a surgir o desacerto de Lukaku na finalização. Aos 90 minutos, o avançado teve a qualificação belga no peito, mas, à boca da baliza, fez um passe para as mãos de Livakovic. Pouco depois, viu Gvardiol tirar-lhe o "pão da boca", num lance na pequena área croata.

O 0-0 afasta a Bélgica do Campeonato do Mundo, enquanto a Croácia apura-se na segunda posição, atrás de Marrocos, que venceu o Canadá por 2-1.