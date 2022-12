Croácia vence Marrocos e fica em terceiro lugar

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

A Croácia conquistou, este sábado, o terceiro lugar do Mundial 2022, repetindo o que tinha conseguido em 1998, ao bater Marrocos por 2-1, no jogo de atribuição do "bronze", em Doha.

Josko Gvardiol, aos sete minutos, e Mislav Orsic, aos 42, apontaram os tentos dos croatas, vice-campeões em 2018, enquanto Achraf Dari apontou, aos nove, o tento da seleção marroquina, a primeira africana a atingir as 'meias'.

O Mundial de futebol de 2022, que arrancou em 20 de novembro, fecha no domingo, a partir das 18 horas locais (15 em Lisboa), entre a Argentina, de Lionel Messi, e a França, de Kylian Mbappé, que procuram o terceiro cetro.