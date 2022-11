Croata Kramaric agradece motivação dada pelo selecionador... do Canadá

André Bucho Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Kramaric, que marcou dois golos na vitória da Croácia por 4-1 frente ao Canadá, respondeu a um comentário de John Herdman após a derrota dos canadianos frente à Bélgica na jornada inaugural.

No futebol, olhamos para a confiança como algo positivo, mas às vezes sai o tiro pela culatra. Foi o que aconteceu a John Herdman, que após a derrota por 1-0 do Canadá frente à Bélgica na primeira jornada do grupo F afirmou que a sua seleção ia... "f**** a Croácia".

Após a vitória deste domingo, Kramaric, autor de dois golos, respondeu à letra ao comentário de Herdman. "Quero agradecer ao selecionador do Canadá pela motivação. No final, a Croácia demonstrou quem f*** quem", atirou.

PUB

A derrota do Canadá, de resto, deixa a seleção da América do Norte no último lugar do grupo e sem hipótese de qualificação.