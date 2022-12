Rui Miguel Tovar Hoje às 12:38 Facebook

Diamantino recorda o Portugal-Marrocos (1-3), no Mundial de 1986. Marcou o golo da equipa das quinas.

É tramado o Mundial 86. Em 270 minutos de bola espalhados pelos três jogos da fase de grupos, tão-só dois golos para o nosso contentamento. É tramado o Mundial 86. Desses 270 minutos, Diamantino joga 202 minutos. É titular vs. Inglaterra, é titular vs. Polónia e entra aos 68 minutos vs. Marrocos.