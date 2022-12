Cromos do Mundial: Figueroa

Rui Miguel Tovar Hoje às 19:08 Facebook

Um raio de sol ilumina Porto Alegre. E a vida dos adeptos do Internacional. E a carreira do melhor jogador chileno do século XX. Elias Figueroa é o dono do pomposo título "golo iluminado", na final do Brasileirão em 1975, como autor do decisivo 1-0 vs Cruzeiro, de cabeça, numa altura em que o sol penetra por entre o amontoado de nuvens no Beira-Rio.

Atenção, Figueroa é tudo menos um herói acidental. É, antes, um herói a full-time. Três vezes seguidas o melhor jogador da América do Sul (1974, 75, 76) e duas vezes o MVP do Brasil (1972 e 1976), é campeão no Uruguai (Peñarol), no Brasil (Inter) e no Chile (Palestino). Na seleção, três mundiais.