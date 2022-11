Cromos do Mundial: "Foi uma surpresa jogar com a Coreia"

Rui Miguel Tovar, jornalista Ontem às 23:20 Facebook

Capitão em 14 jogos na grandiosa época da dobradinha do Sporting em 2001/02, o central Beto faz dois jogos a lateral-direito no Mundial 2002 e é expulso vs. Coreia do Sul, com duplo amarelo.

Na época 2001/02, o Sporting ganha Campeonato, Taça e leva sete jogadores portugueses ao Mundial 2002.

Foi fantástico, e irrepetível. Tudo nos correu bem e joguei muitas vezes num esquema até então pouco utilizado, o dos três centrais. O André Cruz no meio, eu descaído para a direita e o Babb à esquerda. O treinador era o Bölöni e essa tática provou dar excelentes resultados.