Cromos do Mundial: Iker Casillas

Iker Casillas Fernández. Iker para os amigos. É o titular de três balizas com grandeza ilimitada: Real Madrid, Espanha e F. C. Porto. Na história dos Mundiais, acumula quatro presenças e levanta o troféu em 2010 como capitão - é o terceiro guarda-redes, após os italianos Combi em 1934 e Zoff em 1982.

Nesse ano, Iker defende um penálti de Cardozo (Paraguai) nos quartos de final e evita dois golos de Robben (Holanda) na final. Antes, em 2002, apura a Espanha para os quartos vs. Irlanda, com um penálti defendido no tempo útil e mais dois no desempate.

Para trás, uma carreira de assinalável sucesso com um título de campeão europeu sub-16 em 1997 (defende um penálti na final, vs. Áustria) e um outro mundial sub-20 em 1999 (penálti defendido vs. Gana nos quartos). Ainda hoje é o guarda-redes com mais jogos em fases finais de Europeus (14) e Mundiais (17). Ainda hoje é recordista de minutos sem sofrer golos na Taça do Rei (2019, entre 2012 e 2014). Ainda hoje é o guarda-redes mais jovem a jogar uma final europeia, com 19 anos e quatro dias, em 2000.