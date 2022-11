Cromos do Mundial: Madjer

Rui Miguel Tovar, jornalista Hoje às 09:23 Facebook

Carlos Lopes em Los Angeles-1984. Rosa Mota em Seul-88. Fernanda Ribeiro em Atlanta-96. Já todos ficámos acordados de madrugada para ouvir o hino português durante os Jogos Olímpicos, a competição mais global de todas. E também já deixámos de dormir para festejar o título mundial do F. C. Porto. Tóquio, 1987.

O golo da consagração, um chapéu de aba larga, é de Madjer, já o autor da jogada do 1-0 de Gomes vs. Peñarol. E, já agora, responsável pelos dois golos na final da Taça dos Campeões desse ano de 1987, vs. Bayern. Um dos golos é sublime, o de calcanhar. Terá sido o lance mais bonito dessa final? Da história do F. C. Porto? Da Taça dos Campeões?

Para o argelino, não, não e não. Madjer faz 148 jogos pelo F. C. Porto e é um dos jogadores mais importantes da sua história. Pelo tal chapéu em Tóquio e também pelo calcanhar de Viena, que o próprio desvaloriza em detrimento de um outro menos famoso, e mais bonito. "Amigo", desabafa num português meio afrancesado, "o melhor golo de calcanhar não foi esse, embora seja o mais falado em todo o mundo, porque foi numa final e com o poderoso Bayern. Mas..."