Cromos do Mundial : Raducioiu

Número 9 da Roménia no inesquecível Mundial-94, Raducioiu assina dois bis nos EUA, vs Colômbia e Suécia. Por essa altura, Florin já é um craque consagrado. Aliás, chega à concentração da selecção romena como campeão europeu de clubes, ao serviço do Milan.

Antes, muito antes, já é um cromo do futebol romeno como ponta-de-lança do Dínamo Bucareste, vencedor de campeonato e Taça da Roménia em 1990. É precisamente em 1990 que Raducioiu começa a epopeia de marcar nos cinco campeonatos mais importantes da Europa. Tudo começa em Itália, num Bari vs Torino. Até final da época, mais quatro golos, o último dos quais em Milão, vs Inter (5:1).

Com o Mundial-94 à porta, Raducioiu escolhe Espanha para mudar de ares. O Espanyol de Camacho dá-lhe asas e a dupla Lardín/Raducioiu assina 21 dos 50 golos na Liga. Chega o Euro-96 e a Roménia é uma sombra de si própria. Ainda assim, Raducioiu marca o único golo da selecção e nem segue viagem para fora de Inglaterra. A sua nova casa é em Londres, ao serviço do West Ham, ao lado de figuras incontornáveis do jet-set futebolístico como Bilic, Lampard e Futre. Seis meses bastam-lhe para arrepiar caminho, de volta ao Espanyol. Nesse meio ano, três golos (o primeiro de todos a Schmeichel, em Upton Park, como suplente) e infinitas confusões com o treinador Harry Redknapp.