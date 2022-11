Cromos do Mundial: "Se joga o André, aquilo com Marrocos era diferente"

Rui Miguel Tovar, jornalista Hoje às 08:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Manuel confirma o "deixem-me sonhar" de José Torres e depois marca à Inglaterra.

Acreditem, Carlos Manuel ganha sete Taças de Portugal, cinco das quais vs. F. C. Porto. Acreditem, é um golo solitário de Carlos Manuel na Polónia a empurrar-nos para o jogo decisivo vs. URSS a caminho do Euro-84. Acreditem, é outro golo de Carlos Manuel a levar-nos ao México-86.

Antes do Mundial-86, Portugal vai ao Euro-84. Jogas os três jogos da fase de grupos e depois desapareces do onze na meia-final com a França. Porquê?