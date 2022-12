Cromos do Mundial: Tahar

Rui Miguel Tovar Hoje às 13:41 Facebook

Os factos, esses malandros. Em cinco anos e meio de portugalidade, Tahar vê 62 cartões, entre 52 amarelos e 10 vermelhos, em 149 jogos. É obra, sobretudo aquela época 1995-96 com quatro vermelhos e 12 amarelos. Quatro?! Tem de ser recorde nacional. E até internacional.

Tahar é fera. Seja em Leiria, pelo União, seja em Lisboa, pelo Benfica. Pelo meio, um convite do Sporting e outro do F. C. Porto. "Comecei bem e, ao fim de três/quatro meses, o Sporting já me queria para a época seguinte. Só que nunca mais houve contactos. Depois, o Leiria acabou em quinto ou sexto e o F. C. Porto interessou-se, através do Pinto da Costa. Houve até um jantar e estava obviamente interessado em jogar lá. E era para ser, só que, entretanto, o Toni ligou para mim e fomos almoçar. Ele era o director-técnico do Benfica e convenceu-me a assinar, até porque via muitos jogos do Benfica desde adolescente, culpa do Hajry, o primeiro marroquino de sempre a chegar a uma final europeia [Taça dos Campeões 1988]."