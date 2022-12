Cromos do Mundial: Yazalde

Rui Miguel Tovar, jornalista Hoje às 00:00 Facebook

Nascido num bairro pobre de Buenos Aires e a dividir uma casa mínima com mais sete irmãos, Chirola só quer ser médico e jogar futebol no Boca Juniors. Nunca cumpre esses sonhos e, em alternativa, faz sonhar todos aqueles que o vêem jogar, que o elogiam constantemente pela capacidade de encaixe e extremo fair-play na hora das duras faltas dos adversários, dentadas incluídas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Benfica estica-se no número de jogadores argentinos, mas todos juntos não conseguem marcar tantos golos (nem metade) como Chirola. Mas quem é este Chirola?

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e golo. Hector Yazalde, ou Chirola, só demora seis minutos a encontrar o caminho da baliza para se estrear a marcar pelo Sporting (4-1 ao Boavista em fevereiro de 1971). Em quatro anos de portugalidade, Yazalde pulveriza recordes, alguns inéditos (primeiro sportinguista e também primeiro argentino a ganhar a Bota de Ouro, como melhor marcador da Europa em 1974), outros imbatíveis (46 golos num só campeonato da 1.ª Divisão).

À medida que os dias passam, o argentino ganha o gosto pelo nosso país, pelo futebol português e também pelo bacalhau. No primeiro almoço ao serviço do Sporting, antes de um jogo do campeonato, rejeita o prato e é o treinador Fernando Vaz quem lhe sugere uma omeleta flambée como alternativa. Daí para a frente, Yazalde aceita o bacalhau desde que acompanhado com vinho tinto Porta dos Cavaleiros.