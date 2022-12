Cromos do Mundial: Zahovic

Rui Miguel Tovar, jornalista Hoje às 14:17 Facebook

O Mundial2002 é de má memória. Para? Para Portugal. O início é horrível (3-2 vs EUA), o fim é angustiante (1-0 vs Coreia do Sul, com murro de JVP no estômago de todos nós, e ainda do árbitro argentino Ángel Sánchez).

A eliminação em plena fase de grupos é fruto de planeamento desastroso aliado a um futebol caótico, muito aquém do exibido na fase de qualificação. A surpresa toma conta de tudo e todos, um pouco à imagem do adeus prematuro de duas candidatas ao título como França (sem um golo para amostra) e Argentina.

Para Zahovic. O número 10 da Eslovénia (e do Benfica) é titular no jogo de estreia, vs Espanha. Ao intervalo, vale o 1-0 de Raúl. Na segunda parte, aos 57 minutos, o selecionador Srecko Katanec faz a primeira substituição. Sai Osterc, entra Cimirotic. Aos 63 minutos, faz a segunda. Sai Zahovic, entra Acimovic. Beeem, Zlatko sai furibundo de campo. E diz das boas na cara de Katanec. No hotel, ainda mal refeito da derrota por 3-1, Zahovic volta a injuriar Katanec e é expulso do Mundial. Faz as malas e volta para casa.