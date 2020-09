Crystal Palace eliminado pelo Bournemouth após 24 penalidades

JN/Agências Ontem às 23:37 Facebook

O Crystal Palace, da Premier League, foi eliminado esta terça-feira na segunda eliminatória da Taça da Liga Inglesa pelo Bournemouth, do segundo escalão, após uma "maratona" de 24 grandes penalidades após o o nulo no final do tempo regulamentar.

Todos os 11 jogadores de cada equipa, incluindo guarda-redes, tiveram ocasião para marcar, tudo se decidindo no arranque para uma segunda volta, em que, finalmente, se fixou o 11-10 final do desempate, após o 0-0 no tempo regulamentar deste jogo realizado em Bournemouth.

De início, o galês Brooks, do Bornemouth, e o sérvio Milivojevic, do Crystal Palace, foram certeiros, mas, ao serem chamados para segundo remate, o jogador da formação de Londres não conseguiu ser eficaz.