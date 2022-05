Cryzan deixa os Açores e ruma à China

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

O avançado brasileiro Cryzan Barcelos, do Santa Clara, foi oficializado como jogador dos chineses do Shandong Taishan FC, está quinta-feira, após um "longo processo burocrático".

"Finalizado um longo processo burocrático, a Santa Clara Açores - Futebol, SAD encontra-se agora em plena condição de informar a cedência a título definitivo dos direitos desportivos do atleta Cryzan Barcelos ao Shandong Taishan FC", lê-se na nota de imprensa.

O Santa Clara enaltece o percurso do jogador de 25 anos, que se tornou uma "das importantes peças" do "projeto desportivo que não só consolidou o seu lugar na Liga Portugal, mas que fez história ao chegar à Liga Conferência Europa".

Com a camisola açoriana, Cryzan realizou 67 partidas, apontou 15 golos e realizou 10 assistências.

"Ao atleta Cryzan Barcelos, bem como à sua família, desejamos boa sorte e todo o sucesso no próximo capítulo pessoal e profissional da sua carreira, o qual será inteiramente merecido", indica ainda o clube.

O avançado chegou ao Santa Clara em dezembro de 2019, por altura do mercado de transferências de inverno, proveniente dos brasileiros do Atlético Paranaense.

O brasileiro militou ainda no Atlético Goainiense, nos belgas do Cercle Brugge e no Al-Batin, da Arábia Saudita.

A 2 de abril, o treinador do Santa Clara, Mário Silva, na antevisão ao embate diante do F. C. Porto, despediu-se do jogador Cryzan, confirmando a saída que foi noticiada durante várias semanas na comunicação social.

"O Cryzan, eu tive oportunidade de dizer pessoalmente, espero que ele seja muito feliz. Por aquilo que ele deu ao clube enquanto cá esteve, merece-o. Por aquilo que ele me deu a mim enquanto cá esteve como profissional e como homem, merece-o", disse então o treinador.