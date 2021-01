Cuadrado testa positivo e desfalca Juventus na visita ao AC Milan

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

O futebolista colombiano testou, esta terça-feira, positivo para o novo coronavírus e vai desfalcar a Juventus na visita ao AC Milan, líder da Liga italiana.

"A Juventus comunica que, após os controlos previstos pelo protocolo em vigor, foi detetado o caso positivo para covid-19 do jogador Juan Cuadrado. O atleta já foi isolado e está assintomático", revelou a vecchia signora.

O companheiro de Cristiano Ronaldo tornou-se na segunda baixa pelo novo coronavírus em dias consecutivos, depois de na segunda-feira ter acontecido o mesmo com o brasileiro Alex Sandro, antigo lateral esquerdo do F. C. Porto.

O plantel encontra-se isolado, como previsto pelo protocolo sanitário da federação, embora os jogadores que deram negativo possam continuar a treinar sob as ordens do técnico Andrea Pirlo.

Campeã italiana nas últimas nove épocas, a Juventus tem agora um jogo extremamente importante, pois é somente quinta classificada na serie A, a 10 pontos do AC Milan, embora com um jogo a menos.