O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, foi derrotado na deslocação ao terreno do Goiás, pela margem mínima (1-0), e já não vence há quatro partidas para a Liga brasileira de futebol.

O avançado Pedro Raúl fez o único golo do jogo da 14.ª jornada do Brasileirão, aos 80 minutos, após assistência de Dieguinho, dando os três pontos ao Goiás, 14.º com 17 pontos.

Já o Cuiabá segue agora em 18.º (antepenúltimo) com 13 pontos.