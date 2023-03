Cuiabá de Ivo Vieira perde e queixa-se de agressões da polícia

JN Hoje às 11:29 Facebook

O Cuiabá, orientado por Ivo Vieira, perdeu por 2-0 no recinto do Goiás, na Copa Verde, e denuncia agressões de adeptos e da polícia no fim da partida.

Apresentado como treinador no clube brasileiro no arranque do ano, o português garantiu um excelente ciclo de triunfos, mas na noite de quarta-feira saiu derrotado por 2-0, fruto de golos de Lucas Halter e de Maguinho. A equipa perdeu, assim, a possibilidade de atingir a final da competição.

No final da partida, o conjunto, liderado pelo antigo técnico do Famalicão e do Gil Vicente, de 47 anos, insurgiu-se contra a arbitragem.

Em comunicado, repudiou o comportamento de adeptos e da polícia: "Depois de uma atuação vergonhosa da arbitragem, os jogadores do Cuiabá ainda foram ofendidos por funcionários do Goiás e covardemente agredidos pela Polícia de Goiás. O lateral Matheus Alexandre levou um soco no olho de um policial na entrada do vestiário. O Cuiabá não vai aceitar essa falta de respeito, truculência e abuso de poder e vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que os responsáveis sejam devidamente punidos".