Cuiabá garante permanência e Botafogo falha Libertadores

A última jornada do Brasileirão confirmou a manutenção do Cuiabá, de António Oliveira, mas viu o Botafogo, orientado por Luís Castro, falhar o acesso à Taça Libertadores.

O Cuiabá, orientado pelo português António Oliveira, garantiu a manutenção no Brasileirão na derradeira jornada, após vencer o Coritiba por 2-1. Alan e Joanthan Cafu apontaram os golos da equipa de Mato Grosso, que viu o adversário reduzir por Léo Gamalho.

No final do encontro, António Oliveira lembrou um "caminho difícil, mas prazeroso", e foi evasivo quanto ao futuro. "Vou descansar e não quero ouvir falar de futebol nas próximas duas semanas. Tenho objetivos claros na minha vida, quero ganhar títulos, mas precisava de passar por isto. Tenho conversas agendadas com diversas pessoas para poder decidir o melhor para minha carreira, mas quero continuar no Brasil pelo menos mais um ano", revelou o técnico.

Menos feliz foi a despedida do Botafogo, de Luís Castro, que falhou o acesso à Taça Libertadores, ao perder, por 3-0, frente ao Athletico Paranaense, no jogo que marcou a despedida do treinador Luiz Felipe Scolari.

"Os objetivos de permanecer na Série A e chegar à (taça) Sul-americana foram conseguidos. Não vou dizer que é um excelente balanço, mas é aceitável e dignifica os jogadores e o clube. Gostaríamos, ainda assim, de dar mais à torcida", reagiu Luís Castro, que conduziu o "fogão" ao 11.º lugar do Brasileirão.

O campeão, Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, foi derrotado na casa do segundo classificado, Internacional, por 3-0, enquanto o Corinthians perdeu com o Atlético Mineiro (1-0) na despedida de Vítor Pereira do comando técnico do "timão".