Custódio: "A paragem deixou incerteza, mas confio na equipa"

JN Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Custódio, treinador do Braga, lamentou erros que ditaram desaire depois dos minhotos terem estado por duas ocasiões em vantagem.

Em conferência de imprensa, o treinador do Braga lamentou os erros cometidos e atribuiu mérito à equipa do Santa Clara. "Sabíamos que o Santa Clara tem uma boa equipa. Estivemos duas vezes em vantagem, mas acabámos por cometer um ou outro erro que nos penalizaram. Sabemos que temos de melhorar a atitude competitiva e a agressividade. Depois da retoma, sabíamos que ia ser difícil e foi", reconheceu.



Custódio aproveitou ainda para falar dos aspetos a melhorar já a pensar no próximo jogo. "Temos de melhorar bastante a circulação de bola e jogo posicional. E a atitude competitiva tem de estar sempre presente. A paragem deixou na incerteza do que viria a ser o futuro, mas sei o trabalho que vínhamos a desenvolver e sabemos o caminho que queremos seguir", disse.

Custódio abordou ainda o facto de a partida, em virtude das normas ditadas para o regresso do futebol face à pandemia da COVID-19, ter sido disputada sem adeptos. "Faz falta o ambiente, faz falta o público, mas sabemos o porquê desta situação. Esperemos que passe rápido e possamos ter novamente adeptos, sobretudo os nossos adeptos, no nosso estádio", concluiu.