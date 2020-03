Custódio garante Braga preparado para quando a competição voltar

João Faria Hoje às 16:27 Facebook

O técnico da equipa minhota reconhece que ainda não é altura de pensar no regresso ao ativo, mas quando houver condições para se jogar, acha que não haverá problemas, até porque todos estarão em pé de igualdade

Custódio Castro assegura que o Braga "estará preparado", para quando for possível a competição voltar em Portugal. "O foco é o combate a esta pandemia, mas sinto que estaremos prontos a corresponder", disse, esta quarta-feira, o treinador dos arsenalistas, numa conversa online com os jornalistas.

"Creio que não haverá problemas. As equipas vão estar em pé de igualdade e todos estarão prontos para disputar as jornadas que faltam", disse Custódio Castro.

O técnico do Braga, que apenas dirigiu um jogo [3-1, em casa, ao Portimonense], antes de o campeonato de futebol parar, reconhece que a situação atual "não é benéfica para ninguém", mas tem dúvidas se tal significará que a competição estará já desvirtuada. "Fiz um jogo e depois aconteceu isto. Não posso ser egoísta ao ponto de pensar muito nisso. Ninguém consegue controlar uma situação destas. É tudo novo e estamos a tentar adaptar-nos", realçou.

"Não sei se parámos no tempo certo, mas acho que se conseguiu antecipar, em relação a alguns países. Não tenho medo do que possa acontecer, em termos futebolísticos", disse, ainda, Custódio Castro, que rendeu Rúben Amorim, no início deste mês, no comando da equipa minhota.