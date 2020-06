Custódio: "Há uma coisa que detesto: perder"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:51 Facebook

No rescaldo da vitória do Braga frente ao Vitória de Guimarães, o treinador dos arsenalistas dedicou o triunfo aos adeptos.

O Braga conseguiu, esta quinta-feira, o primeiro triunfo desde o regresso da Liga, frente ao Vitória de Guimarães e, dada a carga emocional do dérbi minhoto, Custódio fez questão de não esquecer os apoiantes dos guerreiros.

"Queria dedicar a vitória aos nossos adeptos, porque sentimos a falta deles, e em especial ao senhor Luís, o nosso enfermeiro, que está de luto. Queria dar-lhe um grande abraço de solidariedade", começou por dizer, para depois deixar elogios ao Vitória.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma equipa de qualidade, mas nesta fase, e mais do que apresentar qualidade de jogo, até por tratar-se de um dérbi e apresentar uma carga emocional diferente, queríamos vencer e fizemos tudo para vencer. É verdade que foi um jogo equilibrado, mesmo em oportunidades de golo, mas a vitória assenta-nos bem. É diferente trabalhar sobre vitórias e era isso que procurávamos. Estou muito contente com os jogadores, que demonstraram uma atitude tremenda. Adoro ganhar, mas há uma coisa que detesto: perder", concluiu.

O Braga venceu (3-2) o Vitória de Guimarães, na Pedreira, na 28.ª jornada da Liga. Paulinho, logo ao primeiro minuto, inaugurou o marcador após uma assistência de Galeno.

Aos 15 minutos, André André sofreu falta de André Horta na grande área e, na conversão do penálti, não falhou e fez o empate. Perto do intervalo, Bruno Duarte fez a reviravolta mas, nem 10 minutos depois, Trincão voltou a empatar o marcador.

Já na segunda parte, Galeno, depois de ganhar a bola a um defesa e caminhar, sem oposição, à procura do local ideal para rematar, selou o resultado e deu o triunfo aos guerreiros do Minho, que ainda não tinham vencido desde a retoma do campeonato.