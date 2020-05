Custódio quer ano "histórico" para o Braga

JN/Agências Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador dos "arsenalistas" espera manter o terceiro lugar na Liga e juntar esse lugar no pódio à conquista já confirmada da Taça da Liga.

O Sporting de Braga "está preparadíssimo" para retomar a Liga e quer manter o terceiro lugar para fazer deste um ano "histórico", depois da conquista da Taça da Liga.

"O grupo está preparadíssimo [para o jogo com o Santa Clara, a 05 de junho] e trazer os três pontos é o grande objetivo. Sinto o grupo cada vez mais preparado. Os tempos de quarentena [por causa da pandemia de covid-19] foram sem dúvida difíceis, mas foram iguais para todas as equipas", disse o técnico na rubrica "Duas de Letra', transmitida no Facebook oficial do clube, em que responde a perguntas dos adeptos.

Considerando que o atual plantel é um dos melhores dos últimos anos, Custódio Castro disse que "o grande objetivo nas 10 jornadas que faltam é manter o terceiro lugar e juntá-lo à Taça da Liga": "Isso seria histórico e estou certo de que o vamos conseguir", acrescentou o sucessor de Rúben Amorim no comando técnico do Braga.

Por outro lado, Custódio alertou para a "motivação extra" com que, atualmente, os adversários jogam contra o Braga e admitiu que não esperava chegar tão rapidamente à equipa principal, quando estava ao comando dos sub-17.

"Pensava fazer o trajeto natural, mas não dá para controlar a velocidade dos acontecimentos do futebol. No futebol, não existe o tempo certo, foi quando tina que ser. Mas sinto-me preparado e isso é o mais importante", salientou.