Custos com pessoal de águias e dragões a subir em ano de pandemia

Nuno Barbosa Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia de covid-19, que retirou os adeptos dos estádios e, consequentemente, todas as receitas de bilheteira, foi justificação comum aos três grandes do futebol português para os resultados financeiros relativos ao primeiro semestre de 2020/21.

Apesar dessa condicionante, tanto F. C. Porto como Benfica tiveram mais gastos com o pessoal do que no primeiro semestre de 2019/20, ainda em pré-pandemia. Só o Sporting conseguiu reduzir esses custos no período em análise, mas não foi o suficiente para compensar as subidas dos rivais.

Contas feitas, no primeiro semestre da época anterior, águias, dragões e leões apresentaram, em conjunto, gastos com pessoal no valor de 125,4 milhões de euros (M€) e, na presente temporada, atingiram os 130,016 M€. Em ano de crise, trata-se de uma subida global significativa, apesar do corte verificado no Sporting.