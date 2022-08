Da chegada de Lacroix ao Benfica à recusa do presidente do Nápoles em contratar africanos

O Benfica oficializou mais um reforço e Alex Telles vai trocar o Manchester United pelo Sevilha. Em Itália, as declarações do presidente do Nápoles estão a dar que falar e, em Espanha, o Barcelona ainda não desistiu de Bernardo Silva

Benfica: Lenny Stéphane Lacroix, central de 19 anos, foi oficializado pelo clube encarnado. O francês, atleta sub-20, representou o Metz nas últimas seis temporadas, o que lhe permitiu a estreia na Ligue 1 em 2021/22, com apenas 18 anos, e vai integrar a equipa B do Benfica. "Vou tentar dar o meu melhor dentro das quatro linhas. Estou muito feliz, grato por estar aqui e agradeço a aposta do Clube em mim. Sou agressivo, gosto de ter a bola por forma a jogar bom futebol e estou ansioso por mostrá-lo", afirmou.

Famalicão: O médio Santiago Colombatto assinou um contrato válido por uma temporada. O jogador argentino, de 25 anos, chega do Club Léon, emblema mexicano que representou nas duas últimas temporadas. Santiago Colombatto jogou ainda no futebol italiano (Cagliari, Pisa, Trapani, Perugia e Hellas Verona) e no campeonato belga, ao serviço do Sint-Truiden. "Voltar ao futebol europeu é uma oportunidade muito boa. Espero realizar um grande campeonato e poder ajudar a equipa a alcançar bons resultados", disse.

Casa Pia: O avançado brasileiro Anderson Cordeiro, de 23 anos, tornou-se o 10.º reforço oficializado pelo Casa Pia para esta temporada, na qual regressa à I Liga portuguesa de futebol 83 anos depois da única presença. Depois de uma formação dividida entre Desportivo Brasil e Atlético Mineiro, no Brasil, Anderson Cordeiro iniciou-se como sénior no Taubaté, mas, em 2019/20, transferiu-se para o continente europeu, onde alinhou nos búlgaros do Tsarsko Selo durante duas temporadas, seguindo depois, através de cedência, para os espanhóis do Fuenlabrada.

PSG: Depois das longas negociações, já há acordo. O jornal "L'Équipe" garante, esta quarta-feira, que o PSG e o Lille já chegaram a acordo por Renato Sanches, que vai mesmo mudar-se para a capital francesa. Segundo a mesma publicação, o Lille até já tinha acordo com o Milan por 16 milhões, mas o jogador quis esperar pelos campeões franceses, que vão desembolsar 15 milhões de euros. Renato Sanches, que tinha ainda um ano de contrato com o Lille, vai agora dividir balneário com os portugueses Danilo, Nuno Mendes e Vitinha, depois de já ter passado também por Benfica, Bayern de Munique e Swansea.

Nápoles: Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, deu, esta quarta-feira, uma entrevista ao portal Wall Street Italia na qual deu a entender que se recusa a contratar mais jogadores africanos por causa da CAN, que se disputa em janeiro. "Não me falem mais em jogadores africanos, não aguento mais. Até quando? Enquanto o CAN for organizado no meio da temporada, a não ser que parem de disputá-lo", afirmou. Depois da saída do senegalês Kalidou Koulibaly para o Chelsea, o Nápoles conta agora com dois jogadores africanos: o médio camaronês Zambo Anguissa e o avançado nigeriano Victor Osimhen.

Barcelona: O Chelsea juntou-se ao Manchester United na corrida por Frenkie De Jong, com o jornal "Sport" a garantir que os "blues" estão dispostos a investir 80 milhões. A mesma publicação garante ainda que, caso haja uma mudança do neerlandês para Inglaterra, o Barcelona poderá tentar a contratação de Bernardo Silva.

Fulham: O guarda-redes alemão Bernd Leno assinou um contrato de três temporadas pela equipa de Marco Silva. Depois de quatro temporadas no Arsenal, no qual perdeu peso na última temporada, na qual só fez oito encontros, o alemão, de 30 anos, muda-se para outro clube de Londres, campeão do segundo escalão em 2021/22. "Estou aliviado por tudo estar terminado. Estou feliz por estar aqui. Demorou algum tempo, mas no final conseguimos e isso é o mais importante", disse Leno.

Manchester United: Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o ex-F. C. Porto Alex Telles não entra nas opções do treinador dos "red devils" e vai alinhar por empréstimo no Sevilla. Segundo Romano, os dois clubes já chegaram a acordo e o brasileiro vai jogar uma época em Espanha.