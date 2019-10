Da convivência geracional nasceu um tridente galáctico

Vasco Samouco Hoje às 13:59 Facebook

Tão certo como Cristiano Ronaldo manter o estatuto de estrela-mor e continuar a merecer todas as atenções e mais algumas é que ele já não é o único futebolista português com prestígio planetário e com espaço no mundo cada vez mais mediático da futebolândia.

Depois de Bernardo Silva ter subido a pulso até se tornar uma estrela no Manchester City, eis João Félix, o futebolista mais caro do verão e a pedra de toque no trio galáctico que Fernando Santos tem à disposição até CR7 se cansar desta azáfama.

Deste imbróglio geracional - há 15 anos a separar Ronaldo (34) de Félix (19) - começa a ganhar forma o ataque que se conheceu a 5 de junho, o dia de estreia do mais novo na meia-final da Liga das Nações, e esta noite estreita relações pela quinta vez. Com eles em campo, Portugal ganhou sempre (até o segundo troféu da história), o que só consolida a ideia de que talento não falta para atacar.

Não por acaso, falamos dos três futebolistas mais valiosos às ordens de Fernando Santos, de acordo com o "Transfermarkt". Juntos valem 290 milhões de euros, distribuídos em partes iguais por Bernardo Silva, de 25 anos, e João Félix (100 milhões), que se juntam aos 90 milhões de CR7.

Para já, apenas Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva contam golos na seleção A, com evidente predominância para o mais velho, o maior goleador que a equipa das quinas já viu. Aos 94 golos de CR7 juntam-se os cinco de Bernardo Silva, o que quer dizer que hoje este trio alcançará a centena de golos por Portugal se algum deles faturar, sendo que, após quatro internacionalizações, João Félix ainda procura estrear-se a marcar.

Se isso acontecer, o campeão da Europa fica mais perto do objetivo de confirmar a presença na fase final do Euro 2020, já que uma vitória portuguesa esta segunda-feira na Ucrânia e uma surpresa na Lituânia (empate ou derrota da Sérvia) garante, desde logo, a concretização do objetivo de defender o título conquistado em Paris, nesse histórico 2016. "Prontos para amanhã #todosporportugal", escreveu o capitão lusitano nas redes sociais. O mote está dado.