Da distrital de Aveiro chega um golo com nota artística

A jornada inaugural da 1.ª Divisão de futsal da A. F. Aveiro teve como ponto alto o golo de Bruno Ferreira, do Lusitânia de Lourosa, na vitória dos lusitanistas, por 4-3, no pavilhão do Barrô.

O quarto golo do Lusitânia de Lourosa frente ao Barrô, na ronda de abertura do principal campeonato de futsal de Aveiro, fará, certamente, parte da coletânea de melhores momentos da temporada.

Após uma boa jogada coletiva, desenhada pelo lado direito da "quadra", Pedro Laranjeira descobriu Bruno Ferreira solto no interior da área, com o camisola 7 da equipa lusitanista a bater o guarda-redes adversário com uma finalização bem criativa.

As imagens falam por si.