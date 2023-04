Da doença rara ao acidente: o percurso de superação de William Kleemann

William Kleemann é um piloto de motocrosse de 18 anos que sofre de Hemofilia B, uma doença rara que causa dificuldades na coagulação do sangue. Esta contrariedade não o impede de continuar a competir e, este fim de semana, irá estar presente no Campeonato do Mundo em Portugal.

Viver com uma doença é difícil, competir ao mais alto nível ainda mais. William Kleemann é um piloto de motocrosse de 18 anos que sofre de Hemofilia B, uma doença que afeta o processo de coagulação do sangue e complica a paragem de hemorragias. Correr é uma atividade de risco e o dinamarquês até foi aconselhado pelos médicos a parar, mas o jovem considera o desporto "um vício" e, após muito esforço, continua presente em grandes provas. Este domingo, vai participar no Campeonato do Mundo, que irá decorrer em Portugal.

Começou a praticar motocrosse aos dois anos, por influência do pai e, rapidamente, ficou viciado no desporto. Foi aos 16 anos que foi diagnosticado com a doença Hemofilia B, quando o irmão fez uma cirurgia ao joelho e perdeu muito sangue. Os dois fizeram testes ao sangue, que confirmaram a presença da doença em ambos.