Da felicidade de Gonçalo Guedes no regresso à Luz a uma oficialização no Atlético de Madrid

Gonçalo Guedes não escondeu a "felicidade enorme" por estar de regresso ao Benfica e o Casa Pia oficializou a chegada do japonês Yuki Soma. Em Espanha, Depay foi oficializado no Atlético.

Benfica: Gonçalo Guedes não escondeu a "felicidade enorme" de "voltar a casa" para representar o Benfica, clube em que se formou, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton até ao fim da época 2022/23. "É uma felicidade enorme voltar a casa, ao sítio onde me criei. Estou muito feliz e espero que todos os benfiquistas também estejam. Isto, para mim, é muito importante, voltar a casa é sempre muito bom. Assim que falaram comigo da opção do Benfica, fiquei logo encantado, como é óbvio, porque é um clube que me iria marcar e ao qual eu já tinha pensado que queria voltar. Fiquei muito contente, dei logo o aval de que gostaria de ir, e depois era os clubes chegarem a acordo. Foi possível, estou muito contente com isso", afirmou o jogador. Gonçalo Guedes transferiu-se no início desta época para o Wolverhampton, após cinco temporadas nos espanhóis do Valência, e participou em 18 jogos, com dois golos e uma assistência, revelando dificuldade em afirmar-se na equipa treinada por Julen Lopetegui, que substituiu o português Bruno Lage.

Casa Pia: O avançado internacional japonês Yuki Soma, que marcou presença no Mundial2022, é reforço do clube da Liga, proveniente do Nagoya Grampus, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa, através das redes sociais. Anunciado com um vídeo em que surge acompanhado do compatriota e agora colega nos 'gansos' Kunimoto, Yuki Soma chega ao conjunto orientado pelo técnico Filipe Martins após alinhar numa partida pela seleção nipónica no Qatar, na derrota com a Costa Rica (1-0). O extremo, de 25 anos, realizou, na última época, 45 encontros pelo Nagoya Grampus, com três golos apontados, partindo para a primeira aventura fora do Japão, depois de começar a carreira no Waseda University e ter uma breve passagem pelo Kashima Antlers. Yuki Soma vem colmatar a lesão prolongada do brasileiro Léo Natel e um reforço para as alas era um pedido expresso de Filipe Martins para a janela de transferências, como já tinha afirmado em várias conferências de imprensa que decorreram no último mês.

West Ham: O avançado Danny Ings transferiu-se do Aston Villa para o West Ham, tendo assinado um contrato de duas épocas e meia com os londrinos. Apesar de ambos os emblemas não terem adiantado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social britânica refere que o internacional inglês, de 30 anos, vai custar cerca de 17 milhões de euros aos "hammers". Ings chegou ao Aston Villa na temporada passada, depois de passagens por Bournemouth, Southampton e Liverpool. O West Ham, treinado por David Moyes, ocupa atualmente o 18.º e antepenúltimo lugar da Premier League, estando em zona de despromoção, com 15 pontos.

Atlético de Madrid: Os "colchoneros" oficializaram a chegada de Memphis Depay. O jogador neerlandês, que já estava a treinar às ordens de Simeone, assinou um contrato válido por duas temporadas e meia, num negócio que rendeu três milhões de euros ao Barcelona.