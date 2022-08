Da "fúria" de Cristiano Ronaldo ao alívio de Guardiola em dia da renovação para Coates

O Sporting anunciou a renovação de Sebastián Coates e em Inglaterra Guardiola mostrou-se aliviado por poder continuar a contar com Bernardo Silva.

Sporting: "El Capitán" vai continuar a jogar de leão ao peito. Sebastián Coates, de 31 anos, prolongou a ligação com o Sporting até 2024 e garantiu não ter tido dúvidas quando chegou a proposta de renovação. "Estou feliz, quando me convidaram para renovar não duvidei em nenhum momento. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes no Sporting e em Portugal. Foi muito fácil chegar a acordo, tanto da minha parte como do Clube, só faltava mesmo assinar. Já levo muitos anos no clube e desde que cheguei sempre me trataram da melhor forma. Sempre quis ficar cá e vou dar o meu melhor para poder ajudar a equipa e o Clube a conseguirem os objetivos", disse o central em declarações à Sporting TV. Sebastián Coates chegou a Alvalade em 2016/17 por empréstimo do Sunderland e não saiu mais do clube leonino. A caminho da sétima temporada de leão ao peito, o uruguaio já disputou 285 jogos pelo clube verde e branco e conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga e garantiu ser "um orgulho" representar o Sporting.

Boavista: Ibrahima Camará deixou o Moreirense, do escalão secundário, para assinar por quatro temporadas com o clube axadrezado. O centrocampista, de 23 anos, disputou 67 jogos pelo emblema de Moreira de Cónegos, onde chegou na segunda metade de 2018/19, logo após ter despontado ao serviço do Sporting de Braga B, sem ter evitado a descida dos vimaranenses à II Liga em 2021/22. "Não tenho medo de assumir o jogo. Assisti a vários jogos do Boavista para perceber a forma como a equipa joga e tenho a certeza de que me vou adaptar rapidamente. Vamos ajudar-nos mutuamente para continuarmos a crescer e o 'mister' Petit, que também foi médio, terá um papel importante no meu crescimento", afiançou, frisando "a sensação de que vai correr tudo bem" e de que "os adeptos podem esperar sempre o máximo" de si. Com seis internacionalizações e um golo pela seleção da Guiné, Ibrahima Camará tinha jogado oito minutos esta época, ao ser suplente utilizado no triunfo do Moreirense na receção ao Vilafranquense (1-0), em duelo da jornada inaugural do escalão secundário.

Estoril: Erison deixou o Botafogo, do Brasil, para rumar ao Estoril Praia a título de empréstimo. O ponta-de-lança de 23 anos realizou vinte jogos, com sete golos marcados, na edição de 2022 do campeonato brasileiro ao serviço do Botafogo, clube ao qual tinha chegado em janeiro, proveniente do Piracicaba, para se notabilizar nos primeiros meses da temporada e ser utilizado até há duas semanas. O Estoril Praia oficializou, assim, a 13.ª contratação para 2022/23, depois do guarda-redes Pedro Silva (ex-Vizela), os defesas Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Shaquil Delos (emprestado pelo Nancy, de França,), Mexer (ex-Bordeaux, de França), Pedro Álvaro e Tiago Araújo (ambos ex-Benfica), Mor Ndiaye (ex-F. C. Porto), James Léa-Siliki (ex-Rennes, de França), João Carvalho (emprestado pelo Olympiacos, da Grécia), Tiago Gouveia (emprestado pelo Benfica), Rodrigo Martins (ex-Mafra) e Alejandro Marqués (emprestado pela Juventus, de Itália).

Leixões: Ben Traoré, de 22 anos, renovou contrato até 30 de junho de 2025. O médio, natural da Costa do Marfim, chegou ao Leixões na época passada, proveniente do Tirsense, e contabiliza 32 jogos oficiais e quatro golos, todos marcados em 2021/22. Esta temporada, Traoré, que em Portugal também já vestiu as cores do Fafe, foi titular e esteve a tempo inteiro nas primeiras quatro jornadas da II Liga, em que a formação de Matosinhos registou duas vitórias e dois empates. "Esta renovação, é o reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer, mas também me dá uma responsabilidade ainda maior. Como sempre, só posso prometer trabalho e empenho nos limites para ajudar o Leixões a conseguir atingir os objetivos", afirmou o atleta.

Farense: O experiente lateral português Diogo Viana, natural de Lagos, vai voltar à região natal para reforçar o Farense,. "Muito orgulhoso por ter assinado por este clube histórico do futebol português, o maior clube do Algarve. Irei dar tudo para ajudar a colocar o Farense onde nunca esteve", disse o jogador, de 32 anos, citado nas redes sociais dos algarvios. O lateral dividiu a formação por Esperança de Lagos, Sporting e FC Porto, ao serviço do qual se estreou como sénior, na temporada 2008/2009. Internacional português até aos sub-21, Diogo Viana passou depois por VVV Venlo (Holanda), Desportivo das Aves, Penafiel, Gil Vicente, Litex Lovech (Bulgária), CSKA Sofia (Bulgária), Belenenses, BSAD, Sporting de Braga, Feirense e, na última época, Arges (Roménia).

Tottenham: Sergio Reguilón vai vestir as cores do Atlético de Madrid até ao final da temporada, por empréstimo dos "spurs". O clube colchonero será a quarta equipa espanhola que Reguilón, de 25 anos, vai representar na carreira, depois das passagens pelo Real Madrid, clube no qual cumpriu a formação, Logroñés e Sevilha. O lateral esquerdo espanhol, internacional em seis ocasiões, foi contratado pelos "spurs" aos merengues no verão de 2020 e foi utilizado em 67 encontros oficiais, tendo anotado dois golos e oito assistências. No emblema colchonero, que nos últimos dias viu Renan Lodi sair para o Nottingham Forest, de Inglaterra, Reguilón vai partilhar balneário com o português João Félix.

Manchester United: O mercado de transferências fecha na próxima quinta-feira e o futuro de Cristiano Ronaldo nos "red devils" continua incerto. O craque português tem sido suplente nos últimos encontros do Manchester United e Rio Ferdinand, antigo companheiro de CR7 no United entre 2003 e 2009, garantiu que o capitão da equipa das Quinas está furioso com a situação. "Se fica ou não, ninguém sabe. Mas conhecendo Ronaldo como conheço, sei que ele está completamente furioso neste momento. Não é possível ele ter feito tudo o que fez na carreira durante tantos anos, ao nível que tem estado, e ser suplente de uma equipa que nem na Liga dos Campeões está. Ele não está habituado a isso. Não podem esperar que mude aos 37 anos. As superestrelas são diferentes. Não acreditam que têm jogos maus, não acreditam que as coisas correm mal", afirmou em declarações ao podcast "Vibe With Five".

Ainda nos "red devils", o avançado brasileiro Antony deixou o Ajax e reforçou o Manchester United, num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros. Antony, que vai reencontrar o técnico Erik ten Hag, deixa assim a equipa neerlandesa, à qual chegou na época 2020/21, tendo disputado 82 jogos, com 24 golos apontados.

Manchester City: Com o mercado de transferências quase a chegar ao fim, Pep Guardiola não esconde alívio, uma vez que, ao que tudo indica, Bernardo Silva vai continuar no plantel. "Já disse várias vezes o quão importante o Bernardo é para nós. Dentro de um ou dois dias, finalmente, a janela vai fechar, e toda a gente vai poder focar-se naquilo que tem de fazer", vincou o técnico.