Da garantia de Mbappé aos adeptos à despedida de Gorré do Boavista

O Benfica anunciou a renovação com um jovem lateral e Gorré deixou uma mensagem de despedida do Boavista. Mbappé garante que fica no PSG e no Bayern há quem queira deixar já o clube.

Benfica: ​​​​​​​O clube encarnado anunciou a renovação de contrato com João Conceição, jovem lateral-direito de 18 anos que representa o clube da Luz há nove temporadas. "É um orgulho enorme assinar por um clube tão grande como o Benfica", afirmou o atleta que iniciou o percurso no Ferreiras e foi contratado ao Louletano em 2017/18, onde esteve duas épocas.

Boavista: Kenji Gorré confirmou a despedida do clube axadrezado, após duas épocas no nono classificado da última edição da Liga, com o qual estava em fim de contrato. "O Boavista estará sempre no meu coração e no da minha família e estaremos a apoiá-lo onde estivermos. Não sei aquilo que o futuro reserva, mas, por enquanto, tenho de dizer adeus", escreveu. Kenji Gorré acumulou sete golos e nove assistências nos 65 encontros realizados com os axadrezados, aos quais chegou no verão de 2021, após três épocas de ligação ao Nacional (2018-2021), da II Liga, que ainda o emprestou ao primodivisionário Estoril (2019). "Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipa, ao staff e aos boavisteiros por me terem feito sentir em casa desde o primeiro dia. Estou muito grato por ter tido esta experiência, que fica para sempre gravada no meu coração. O amor, o apoio e o ouvir o meu nome a ser cantado no estádio deu-me uma sensação que não consigo explicar. Foi uma passagem que guardarei para sempre. Glória a Deus", reiterou o extremo esquerdo.

PSG: Depois de o jornal francês "Le Parisien" ter noticiado que Mbappé queria reforçar o Real Madrid ainda este verão, o jogador recorreu às redes sociais para garantir que vai ficar no PSG até ao final do contrato. "Mentiras... Quanto maiores são, mais passam. Eu já disse que vou continuar na próxima época no PSG, onde estou muito feliz", escreveu no Twitter. Esta promessa chega numa altura em que o jogador fez saber, por carta, que não vai acionar o ano adicional (até 2025) incluído na recente renovação de contrato ficando, assim, com apenas mais um ano de ligação ao clube.

Colónia: O clube da Bundesliga anunciou a chegada de Luca Waldschmidt. O jogador, que jogou no Benfica em 2020/2021, chega por empréstimo do Wolfsburgo até junho de 2024. O médio, que na época passada disputou 37 jogos e marcou seis golos, já vestiu também as camisolas de Eintracht Frankfurt, Hamburgo e Friburgo.

Real Madrid: O clube espanhol anunciou Brahim Díaz, médio que nas últimas três temporadas esteve emprestado ao Milan, como segundo reforço para a nova época. O jogador de 23 anos renovou com os "merengues" até 2027 e garantiu estar preparado para o desafio. "Volto mais preparado. Quando cheguei da outra vez era uma criança, agora tenho mais jogos disputados na Champions. Isso torna-te mais maduro. Estes três anos no Milan foram muito úteis. Amadureci em campo e fora. Veremos um Brahim que vem com muita vontade de triunfar no Real Madrid. Posso jogar nas três posições do ataque e no meio-campo", afirmou.

Bayern Munique: Segundo o jornalista da Sky da Alemanha Florian Plettenberg, Lucas Hernández já informou o clube campeão alemão que quer sair já e rumar ao PSG. O Bayern já disse publicamente que queria mantê-lo por largos anos, mas defesa de 27 anos, que já veste a camisola do clube alemão há quatro épocas a forçar a saída de imediato.