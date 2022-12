Da Indonésia chega um dos falhanços do ano

JN Hoje às 14:03 Facebook

O indonésio Hansamu Pranata desperdiçou um golo cantado, a poucos centímetros da baliza do Brunei, sem qualquer adversário a importuná-lo.

A Indonésia goleou o Brunei por 7-0 para o Grupo A da Taça AFF, competição que junta países do sudoeste da Ásia, mas nem só dos golos marcados se fez a história do jogo.

No início da segunda parte, com o resultado ainda em 2-0, o defesa Hansamu Pranata protagonizou um dos falhanços do ano, ao rematar por cima quando estava a escassos centímetros da baliza contrária, sem qualquer oposição.