Da Liga 3 espera-se espetáculo, emoção e golos

Sucesso da edição de estreia faz elevar as expectativas. Há novos candidatos e talentos a despontar

Há um ano, o futebol português entrava no campo do desconhecido. Não pela criação de um escalão competitivo que fizesse a ponte para o futebol profissional, mas por se esperar dele um nível de exigência superior ao até então visto, tanto para clubes, obrigados a cumprir requisitos mais apertados, como para jogadores, pelo incremento de competitividade esperado.

Pretendia-se que a Liga 3 fosse "uma competição transparente, credível e íntegra", assente num "triângulo entre o clube, a região e a autarquia" e que desse espaço "à progressão dos jovens futebolistas formados em Portugal", antevia José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, metas que a edição de estreia validou sem reservas e aumentam as esperanças para a época que arranca este fim de semana.

A qualidade do futebol praticado, que redundou em 844 golos nos 336 jogos disputados, levou muitos adeptos aos estádios, com dois jogos a superarem a barreira dos 10 mil espectadores nas bancadas, o V. Setúbal-U. Leiria (14 089) e o U. Leiria-Oliveirense (13 247).