Da mágoa de Di María com o PSG ao limite salarial no Barcelona

Num dia de mercado calmo em Portugal, destaque para a renovação de James Milner pelo Liverpool. Ainda em Inglaterra, Pep Guardiola garante que a saída de Bernardo Silva do Manchester City "vai ser difícil" e, em Espanha, há uma redução salarial no Barcelona.

F. C. Porto: Em declarações ao portal italiano "Romagiallorossa", o agente de Facundo Farías, Martin Sendoa, confirmou o interesse do clube azul e branco na contratação do médio argentino. Agora, pelo Farías, é uma corrida a dois entre Roma e F. C. Porto, a questão é entre estes dois clubes. A Juventus entrou em contacto connosco, o Milan também falou connosco, mas os clubes mais interessados são Roma e F. C. Porto. O Paris SG também mostrou interesse no Facundo, pois o Luís Campos é meu amigo, mas não sei que passos concretos podem dar. O Manchester United também pediu informações, mas devo dizer que F. C. Porto e Roma são as equipas que estão em vantagem por Farias neste momento", afirmou.

Vila Real: Luisinho, ex-jogador do Benfica, vai iniciar a carreira de treinador no Vila Real, clube que desceu aos campeonatos distritais para a época 2022/23 depois de ter colocado um ponto final na carreira enquanto jogador esta época. Enquanto atleta, Luisinho passou por Vila Real, Sp. Braga B, Moreirense, Rio Ave, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira e Deportivo e Huesca, em Espanha.

Liverpool: James Milner renovou contrato por mais um ano. O médio internacional inglês já disputou 289 jogos pelo Liverpool e marcou 26 golos pelo clube orientado pelo alemão Jürgen Klopp. "Estou muito satisfeito por ficar mais uma época. Nunca dei como garantido jogar por este clube e nunca o farei. Desde que consiga desempenhar o meu papel, não é uma coisa fácil à qual virar as costas", disse o jogador.

PSG: Di María despediu-se do clube francês ao fim de sete temporadas mas admitiu que queria continuar nos parisienses. Em entrevista ao canal de televisão argentino TyC Sports, o jogador não escondeu a mágoa pela mudança. ""Eu quis ficar. Em janeiro disse ao clube que a minha ideia era continuar e eles disseram-me que tinham de ver como iam ser as coisas. Depois fomos eliminados pelo Real Madrid na Liga dos Campeões e isso pode não ter ajudado. O meu caso era fácil de resolver, porque não precisavam de renovar o meu contrato. Por um lado, magoou-me. Mas por outro, não. Saí de uma maneira muito especial", vincou.

Barcelona: O presidente do clube catalão pretende reduzir a massa salarial do plantel e, segundo o jornal "AS", decidiu que os jogadores não vão ganhar mais de dez milhões de euros limpos por temporada, decisão que inclui também os reforços. Robert Lewandowski, adianta a mesma publicação, deve assinar pelo Barcelona por três temporadas e ter, assim, um vencimento no valor de 9 milhões de euros limpos por época. A decisão vai, ainda, obrigar ao ajuste de salários de jogadores como Piqué ou Busquets, que ganham mais de 10 milhões de euros.

Manchester City: O nome de Bernardo Silva tem estado ligado ao Barcelona mas, no que depender de Pep Guardiola, o internacional português não vai a lado nenhum. O treinador garantiu que uma mudança "vai ser difícil" e garantiu que não está disposto a abrir mão do médio que, esta época, disputou 50 jogos e marcou 13 golos, ajudando à conquista do título inglês.

Tottenham: Depois de terminar contrato com o Real Madrid, Gareth Bale está livre para assinar por qualquer clube e foi associado ao Tottenham, onde passou parte da carreira. Mas, segundo o "Telegraph", os "spurs" não estão interessados na contratação do atleta e aponta dois possíveis destinos: o Cardiff, da segunda liga inglesa, e o DC United, da MLS.

Lyon: O guarda-redes português Anthony Lopes deve renovar contrato com o clube francês. Segundo o "L'Equipe", a renovação do guardião, que termina contrato em 2023, é uma prioridade para o Lyon e as duas partes já terão chegado a acordo.