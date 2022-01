Da proibição de telemóveis a treinos antecipados: Paulo Sousa estabelece regras rígidas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:03 Facebook

O treinador português assinou pelo Flamengo há pouco tempo, mas já conseguiu fazer grandes mudanças no clube. No entanto, no Brasil, há quem não veja as novas regras com bons olhos.

Ainda não passou um mês desde que Paulo Sousa chegou ao campeonato brasileiro, mas as mudanças já são notórias. Depois do sucesso de Jorge Jesus no "mengão" - onde conquistou uma Taça Libertadores e um Brasileirão (2019) antes de regressar ao Benfica - as atenções viram-se agora para outro treinador português e, pelos vistos, há novas regras, e bem rígidas, pelo menos em comparação com aquilo que se vivia no tempo do antecessor Renato Gaúcho.