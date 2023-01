Da renovação bem encaminhada no Sporting às três dispensas no Sp. Covilhã

JN Hoje às 21:23 Facebook

Youssef Chermiti está em conversações para renovar com o Sporting e o Vizela apresentou o primeiro reforço de inverno. Em Espanha, fala-se de uma troca entre Barcelona e Inter de Milão.

Sporting: Youssef Chermiti estreou-se, no último domingo, pela equipa principal, logo no dérbi lisboeta com o Benfica, na Luz. O jovem avançado, de 18 anos, foi lançado por Ruben Amorim aos 78 minutos e recebeu elogios do treinador, que admitiu abdicar de uma investida no mercado caso o atacante renove o contrato que o liga aos leões até junho deste ano. "Se ele assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo (Ribeiro) e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra", referiu o técnico, após o empate a dois golos diante do Benfica. Poucas horas depois da declaração do técnico, o pai do jogador, Noureddine Chermiti, admitiu que as conversas entre as partes prosseguem, mostrando-se confiante quanto à continuidade do filho em Alvalade para lá deste verão. "De certeza vamos chegar a um acordo. Temos todo o interesse, vamos ver. Em princípio, vai correr bem. O Youssef gosta do Sporting, que é a segunda família dele. Está há 12 anos neste clube", referiu Noureddine Chermiti, à rádio Renascença.

Vizela: O extremo Matías Lacava reforçou o clube minhoto por empréstimo da Academia Puerto Cabelo, da Venezuela, após ter representado o Tondela na última temporada e meia. O atacante, de 20 anos, vai continuar a jogar em Portugal por empréstimo do clube sul-americano, após ter realizado quatro jogos oficiais na época 2021/22, quando o Tondela militava ainda no escalão principal, e 21 jogos na primeira metade da época em curso, tendo marcado um golo pela equipa beirã, 10.ª classificada da II Liga.

Sporting da Covilhã: O defesa Rúben Ferreira e os médios Seydine e Adilson Fernandes foram dispensados. Os três jogadores chegaram ao clube no início da temporada e aumentam para cinco o número de dispensados na reabertura de mercado, a juntar às saídas dos avançados Beléa e Perea. Antes, já tinham deixado de fazer parte do plantel os médios Eduardo Soares e Sergio Quintero.

Barcelona: A "Marca" garante que os catalães e o Inter de Milão estão a negociar uma possível troca de jogadores: Memphis Depay rumaria ao clube italiano e Marcelo Brozovic seria reforço do Barcelona.

Borussia Dortmund: O clube alemão está, de acordo com a Talk Sport, interessado na contratação de Anthony Elanga, que tem vindo a perder espaço nos "red devils" com a integração de Alejandro Garnacho e o aparecimento de Fucundo Pellistri. O Everton também está na corrida pelo sueco de 20 anos.