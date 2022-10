"Dá vida ao que te faz feliz": a campanha do Gil Vicente contra a discriminação

JN Hoje às 11:45 Facebook

Emblema de Barcelos partilhou nas redes sociais um vídeo onde vários atletas, de várias idades, partilham testemunhos fortes em que foram discriminados e insultados.

O vídeo é partilhado no âmbito de uma campanha do Gil Vicente contra a discriminação e intolerância no futebol, que, no jogo frente ao Braga (domingo, 20.30 horas), vai realizar uma campanha sob o mote "Dá vida ao que te faz feliz".

A campanha tem como principal objetivo "visar o ódio e agressividade presentes nos recintos desportivos nacionais, materializados, sobretudo, sob a forma de insultos de cariz homofóbico, xenófobo, machista e pessoal".