Dado histórico do Benfica na Liga Europa surpreende Jesus: "Não sabia..."

Onze anos depois da última vez, o Benfica volta esta quinta-feira a jogar uma fase de grupos da Liga Europa, neste caso por ter sido eliminado nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Este foi um dado histórico que deixou o treinador Jorge Jesus surpreendido.

No lançamento do jogo desta quinta-feira, frente ao Lech Poznan, o treinador do Benfica foi apanhado de surpresa com uma questão sobre a última presença da equipa nesta fase da Liga Europa.

"Eu não sabia que o Benfica estava há tantos anos sem jogar a fase de grupos da Liga Europa... O que importa é que agora estamos cá, temos de disputar esta fase de grupos, e o primeiro objetivo é passá-la", começou por afirmar o treinador, prosseguindo, ainda à Sport TV, com a garantia que a equipa está, agora, "muito melhor" do que quando foi afastada pelo PAOK, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Queremos apresentar-nos ao nível que temos demonstrado no campeonato, com as nossas ideias de jogo mais ou menos trabalhadas. Mas todas as equipas do grupo acreditam que se vão apurar. Não vai ser um jogo fácil, já não há jogos fáceis. Vai ser um jogo competitivo", perspetivou Jorge Jesus.

Ainda assim, o treinador está confiante, conforme demonstrou mais tarde, numa conferência de Imprensa, que teve Rui Costa na plateia: "Nós queremos chegar ao fim da Liga Europa, esse é o nosso objetivo".

Sobre o favoritismo atribuído às águias para este jogo da primeira jornada, Jesus respondeu ao seu estilo: "Aceito todas as responsabilidades, se todas as equipas que jogarem com o Benfica disserem que o Benfica é favorito, eu fico encantado. É sinal de que eles reconhecem o valor da equipa do Benfica. Aceito tudo, fico contente por acharem que o Benfica é favorito".

Os encarnados estão inseridos num micro-ciclo com sete jogos em 20 dias, mas não será por isso que Jesus fará muitas mudanças no próximo onze: "Ainda não é caso para fazer uma revolução. A equipa ainda está folgada para isso".

O Benfica entra esta quinta-feira em cena na Liga Europa, frente ao Lech Poznan, na Polónia. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas. Este encontro à porta fechada e referente à primeira jornada do grupo D será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic. Rangers e Standard Liège são as outras equipas deste grupo das águias e defrontam-se, igualmente amanhã, na Bélgica.