Dakar: Peterhansel/Fiúza e Pablo Quintanilla vencem a nona etapa

O francês Stéphane Peterhansel (Mini), que tem como navegador o português Paulo Fiúza, e o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) venceram, esta terça-feira, nas variantes de carros e motos, a nona etapa do Rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita. Quintanilla impôs-se à concorrência no regresso das motas, após a anulação da etapa de ontem, na sequência da morte do português Paulo Gonçalves. O espanhol Carlos Sainz (Mini) e americano Ricky Brabec (Honda) perderam tempo para os rivais, mas mantiveram a liderança.

Nos carros, Peterhansel e Fiúza gastaram 3:08.31 horas para cumprirem os 410 quilómetros da especial cronometrada entre Wadi Al Dawasir a Haradh, deixando o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em segundo, a apenas 15 segundos. O líder Carlos Sanz perdeu-se a meio da especial e cedeu 6.31 minutos para Peterhansel. O espanhol tem o comando seguro por apenas 24 segundos, a diferença para o qataru Al-Attiyah. A dupla luso-francesa ocupa o terceiro lugar da geral, com 6.38 minutos de atraso.

Nas motos, o chileno Pablo Quintanilla recuperou quase quatro minutos em relação ao líder da geral, que continua confortavelmente (20.53 minutos) na posse do americano Ricky Brabec (Honda). O motard sul-americano, que fez o tempo de 3:30.33 horas, não só se aproximou do topo como reforçou a vice-liderança, já que ganhou mais 1.54 minutos ao americano Toby Price (KTM), segundo a cortar a meta em Haradh e agora o terceiro classificado da geral, a 26.43 minutos do líder Brabec, o quarto mais rápido a cumprir os 410 quilómetros da especial cronometrada.

Amanhã corre-se a 10.ª etapa , que ligará Haradh a Shubaytah, na distância de 608 quilómetros, dos quais 534 cronometrados.