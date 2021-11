Dakar2022 com 19 portugueses inscritos e menos 500 quilómetros cronometrados

JN/Agências Hoje às 21:46 Facebook

A 44.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa de 1 a 14 de janeiro de 2022, conta com 19 portugueses inscritos em quatro categorias e marca o início do novo Campeonato do Mundo de TT.

A prova, apresentada este domingo, terá um prólogo, 12 etapas e um dia de descanso, ligando Há'il a Jeddah, na Arábia Saudita, país que acolhe o Dakar pela terceira vez consecutiva.

Ao todo, de acordo com o site oficial da prova, há 19 portugueses inscritos, sete em motas (Rui Gonçalves, António Maio, Joaquim Rodrigues Jr., Mário Patrão, Alexandre Azinhais, Arcélio Couto e Paulo Oliveira), quatro em automóveis (Felipe Palmeiro, navegador do lituano Benediktas Vanagas, Paulo Fiúza, navegador do lituano Vaidotas Zala, e a dupla Miguel Barbosa/Pedro Velosa), quatro na categoria de veículos ligeiros (Rui Carneiro/Filipe Serra e Mário Franco/Rui Franco) e, por fim, outros quatro em SSV (Luís Portela de Morais/David Megre e Rui Oliveira/Fausto Mota).

Em 2022, o percurso terá um total de 8177 quilómetros, 4258 deles cronometrados, menos 500 do que na edição anterior. O prólogo de 1 de janeiro terá 19 quilómetros.

De acordo com o francês David Castera, diretor da corrida, a 11.ª etapa será a chave da prova, com a especial "mais dura e com mais areia e dunas".

Segundo antevê, será aí "que se decidirá a corrida", que tem 750 participantes inscritos.

Na edição de 2022, as etapas maratonas surgem logo na primeira semana de prova, nas segunda e terceira etapas.

O dia de descanso será 8 de janeiro e, ao contrário do que aconteceu nas duas edições anteriores, o Crescente Vazio, um deserto na Arábia Saudita, não consta do percurso.

O rali Dakar será o pontapé de saída de um novo campeonato do mundo, o de todo o terreno, que se junta aos de Fórmula 1, Ralis, Resistência, Fórmula E e Ralicrosse como campeonatos com esse estatuto.

Ao todo, serão cinco corridas em três continentes (Dakar, Abu Dhabi, Cazaquistão, Andaluzia e Marrocos).