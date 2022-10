Dalot agradece confiança de Mourinho: "Estará para sempre no meu coração"

JN Hoje às 11:10 Facebook

Diogo Dalot recordou a mudança do F. C. Porto para o Manchester United, em 2018, ano em que sofreu uma lesão grave. "José Mourinho acreditou em mim. Estará para sempre no meu coração", revelou o internacional português.

Em declarações ao jornal inglês "The Times", Diogo Dalot, jogador do Manchester United, agradeceu a confiança de José Mourinho, que manteve a intenção de o contratar, em 2018, mesmo depois de se ter lesionado com gravidade no menisco, ainda ao serviço do F. C. Porto. O negócio rendeu 15 milhões de euros aos dragões.

"Muitos treinadores não quereriam contratar um jogador que tinha acabado de sofrer uma lesão grave, mas o José Mourinho acreditou em mim. Estará para sempre no meu coração", revelou o lateral direito.

Sobre a atual temporada, Dalot fala num "período de transição", após uma época dececionante. "Dois maus jogos no início obrigaram-nos a focar e a perceber que vamos ter uma época longa pela frente", referiu o jogador, de 23 anos.

O Manchester United segue na quinta posição da Premier League e jogará, na quinta-feira, frente à Real Sociedad, o acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa.