Dalot: "Graças ao Milan sou um jogador mais completo"

O defesa português Diogo Dalot, que esta temporada representou os italianos do AC Milan, por empréstimo do Manchester United, afirmou em entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport" que se sente um jogador "mais completo"

"Gosto de ser cada vez mais completo. Os italianos adoram futebol, falam sempre sobre futebol e fazer parte dessa cultura foi uma experiência fantástica. E em campo sinto que melhorei muito taticamente", afirmou o lateral de 22 anos.

Dalot destacou ainda a evolução enquanto defesa: "Aprendi alguns aspetos defensivos e foi fantástico desenvolver essas qualidades também. Isso não foi a única coisa, já que melhorei ao nível de ter que pressionar alto e recuperar a bola o mais rápido possível. Coisas muito úteis", contou.

Sobre Stefano Pioli, o jogador revelou que o técnico lhe ensinou "que a equipa deve estar concentrada durante os 90 minutos inteiros e estar atenta a cada aspeto da partida, do que está a acontecer. E a crença de que tudo o que se preparar no treino terá importância na partida, que será exatamente assim".

Com um total de 33 encontros realizados ao serviço dos milaneses, o defesa direito, que também alinha no lado esquerdo, revelou que o "objetivo desde o início era a Champions League". "É verdade que a certa altura pensámos também no "scudetto" (campeonato italiano), mas o importante era entrar na Liga dos Campeões. E estamos muito felizes com o sucesso", disse o português, que vai jogar pela seleção nacional no Europeu de futebol de sub-21.

O jovem jogador, que já passou pelo F. C. Porto, confessou que "a pior parte da temporada foi jogar sem adeptos". "Antes do derby e antes da Atalanta, em Milanello provamos o que eles podem dar. Um San Siro cheio será algo de outro Mundo", imaginou.

Quanto ao futuro, Dalot garante que está focado no Europeu: "Tive um ano fantástico e conheci gente bonita. Foi um verdadeiro prazer jogar pelo Milan, mas agora penso no Campeonato Europeu de sub-21 e realmente não sei o que vai acontecer".