Dalot: "Perdemos a calma, temos de tirar ilações"

Após o empate do Manchester United, na visita ao Tottenham (2-2), Diogo Dalot abordou o que falhou para a equipa de Ten Hag não sair de Londres com os três pontos.

"Depois dos primeiros 45 minutos, devíamos ter feito muito melhor na segunda parte. São erros que não podemos cometer, principalmente porque tínhamos uma vantagem de dois golos. Tínhamos de ter controlado e matado o jogo. Depois de sofrermos o primeiro golo, perdemos a calma para encontrar espaços, para guardar a bola, para sair da pressão deles. Temos de olhar para estes 45 minutos e tirar ilações", começou o defesa direito, de 24 anos.

Ao intervalo, os "red devils" venciam por 2-0, com golos de Sancho e Rashford, mas os tentos de Pedro Porro e Son ditaram a igualdade, que deixou os jogadores do Manchester United desolados. "É muito dececionante ver o que fizemos no primeiro tempo e não sair daqui com três pontos", concluiu Dalot.

Recorde-se que Diogo Dalot e Bruno Fernandes jogaram os 90 minutos.