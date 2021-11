Dani Alves apresenta-se em Barcelona de chinelos como na primeira vez

Susana Silva Hoje às 17:20 Facebook

O internacional brasileiro Dani Alves apresentou-se esta quarta-feira em Nou Camp, na segunda passagem pelo FC Barcelona, de chinelos, tal como da primeira vez, e disse que o "sonho não acabou".

"A última vez que peguei num microfone aqui disse que não sabia se o sonho tinha acabado, e o sonho disse-me que não acabou", lembrou hoje o lateral na sua apresentação, diante de mais de 10 mil espectadores em Nou Camp.

Na última semana, o clube anunciou o regresso de Dani Alves, jogador que representou o FC Barcelona entre 2008 e 2016, até ao final da época, já depois de no início do mês ter comunicado a saída do treinador Ronald Koeman e a entrada de Xavi.

"Estou aqui porque sou mais um de vocês", disse ainda Dani Alves, explicando também que volta a apresentar-se de sandálias, para não romper com a tradição, e, assim, pisar um relvado que o tornou "muito grande".

Para o brasileiro, que envergará a camisola número oito, em homenagem a Andrés Iniesta e a Hristo Stoichkov, antigas referências do 'Barça', é também imperativo que todos voltem a "colocar o FC Barcelona onde merece".

Na apresentação, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, justificou que o regresso de Dani Alves, com 38 anos, partiu da vontade de Xavi Hernández, e não descartou a possibilidade no futuro de voltar a ter Messi ou Iniesta.

"A idade é um número, como disse o Dani. São dois jogadores espetaculares [Messi e Iniesta], que fazem parte da história do clube. Temo-los na nossa memória e sempre presentes. Não posso prever o futuro. Na vida nunca se sabe", assinalou Laporta.

Iniesta deixou o FC Barcelona em abril de 2018, depois de 22 anos no clube, e rumou aos japoneses do Vissel Kobe, clube no qual se mantém, enquanto Messi deixou os "culés" em agosto deste ano e assinou pelo PSG, face à incapacidade dos espanhóis em cumprirem as regras financeiras da Liga.

Esta época, o FC Barcelona é nono classificado na Liga espanhola de futebol, e prepara-se para estrear no sábado Xavi como treinador da equipa, no dérbi da Catalunha, com a receção ao Espanyol.

A equipa tem os mesmos 17 pontos do Espanhol, embora tenha menos um jogo disputado, e está a 11 da líder Real Sociedad, também com mais um jogo, e a 10 de Real Madrid e Sevilha, em igualdade de pontos no segundo lugar.

Na Liga dos Campeões, o FC Barcelona tem na terça-feira um jogo crucial na luta pelo apuramento para os oitavos de final, quando receber em Nou Camp o Benfica, em encontro da quinta e penúltima jornada do grupo E.

O Barça, que perdeu com o Benfica no Estádio da Luz por 3-0, tem seis pontos no grupo E, atrás do já apurado Bayern Munique, com 12, enquanto a equipa portuguesa é terceira, com quatro, e os ucranianos do Dínamo Kiev ocupam o último posto, com um.