Dani Alves com Mundial em risco

Daniel Alves, atualmente nos mexicanos do Pumas, tem o Mundial em risco devido a uma lesão no joelho direito. Aos 39 anos, continua a ser escolha habitual de Tite, no seleção do Brasil.

O clube informou nesta quinta-feira, através de um comunicado, que o lateral sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito mas não deu mais detalhes sobre o problema físico nem o tempo de paragem. Vários órgãos de comunicação social brasileira já garantiram que é o seu "adeus" à competição.

Com 124 internacionalizações pela canarinha e após passagens em clubes como o Barcelona, a Juventus e o Paris Saint-Germain, Dani Alves pode fechar a carreira sem competir, pela última vez, numa grande prova.