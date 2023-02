Dani Alves diz que foi vítima de agressão sexual e que queria "proteger" jovem

JN Hoje às 14:59 Facebook

Numa nova versão dos acontecimentos, o futebolista Dani Alves disse que mentiu às autoridades para "proteger" a jovem de 23 anos que o acusa de agressão sexual na casa de banho de uma discoteca em Barcelona e insistiu que foi ela quem o agrediu sexualmente.

O futebolista Dani Alves, que está em prisão preventiva desde 20 de janeiro por ter alegadamente violado uma jovem de 23 anos na casa de banho de uma discoteca no centro de Barcelona, deu uma nova versão dos acontecimentos. De acordo com o jornal espanhol "Ara", o atleta diz agora que foi ele que foi sexualmente agredido pela mulher.

"Foi direta a mim. Não toquei nela", insistiu Dani Alves, contando que a jovem terá entrado na casa de banho quando ele estava sentado na sanita e terá praticado sexo oral ao jogador sem o seu consentimento. O futebolista diz agora que mentiu para "proteger" a jovem.

Esta não é a primeira vez que o atleta muda a história perante as autoridades. Inicialmente, disse que nunca conhecera a jovem e que apenas a vira na casa de banho; depois negou em tribunal que tivesse mantido qualquer encontro sexual; e, por fim, acabou a defender que a suposta vítima lhe teria feito sexo oral.

Por sua vez, a jovem contou sempre a mesma versão. Segundo ela, Dani Alves insistiu que ela o acompanhasse até uma porta e ela concordou sem saber que era uma casa de banho. Quando percebeu, tentou sair, mas o jogador impediu-a e forçou-a a sentar em cima dele. A jovem pediu-lhe que parasse e implorou para que a deixasse sair, enquanto ele a agarrava pelo pescoço, esbofeteando-a e obrigando-a a praticar sexo oral. O jogador acabou por prender a vítima contra a sanita, violando-a.

As provas recolhidas até agora não correspondem à nova história contada por Dani Alves. Amostras de sémen do jogador encontradas na cavidade vaginal da vítima mostram que houve penetração. Segundo o "El País", a Polícia catalã também recolheu amostras de sémen noutros três locais (chão da casa de banho da discoteca, roupa interior e vestido da jovem), todas coincidentes com o ADN de Dani Alves. Além disso, as autoridades encontraram impressões digitais da vítima em vários lugares da casa de banho, que confirmariam as posições do corpo que a vítima descreveu no seu relato.

Dani Alves deverá saber entre esta segunda-feira e terça-feira se poderá sair em liberdade condicional ou se permanecerá em prisão preventiva.