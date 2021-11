Dani Alves tem idade para ser pai de muitos craques do Barcelona

João Filipe Brandão Hoje às 19:01 Facebook

O craque brasileiro, aos 38 anos, volta aos blaugrana e junta-se a colegas 20 anos mais novos

O Barcelona oficializou o regresso do lateral-direito, Dani Alves, mas este regresso fica marcado pela atual juventude no plantel do Barcelona, em comparação com o grupo de trabalho com o qual o jogador brasileiro se destacou no clube catalão.

Para se ter uma ideia, o defesa chegou ao gigante espanhol em 2008, vindo do Sevilha, numa verba que rondou os 20 milhões de euros. À data, a então promessa brasileira tinha 25 anos e vinha para acrescentar qualidade a um onze que contava com astros que já tinham solidificado a sua posição nos blaugrana, como são os casos de Henry (30 anos), Xavi (28), Eto"o (27), Abidal (28), Puyol (30) e Márquez (29).

Hoje em dia, no entanto, o cenário que vai encontrar no Barcelona é bem diferente. O onze base evidencia a tendência da forte reestruturação do plantel. Jovens da cantera têm tido mais oportunidades e o surgimento de algumas das mais brilhantes pérolas da formação culé passou a ser o objetivo do clube. Pedri (18) e Ansu Fati (19) foram as primeiras estrelas a afirmar-se na equipa sénior e mais recentemente surgiram Nico (19) e Gavi (17), todos proveniente de La Masia, o conhecido centro de formação do clube. Há ainda o regresso do central Eric Garcia (20) a uma casa que tão bem conhece.

Se na primeira passagem de Dani Alves pelo Barcelona encontrou uma equipa com experiência e era até o segundo mais novo da equipa titular (apenas Messi, com 21 anos, era mais novo), neste regresso vai ser, de forma destacada, o jogador mais velho. Em alguns dos casos e, quando comparado com as pérolas da formação supramencionadas, o brasileiro tem uma diferença de mais de 20 anos, algo que evidência uma nova tendência neste Barcelona na procura de voltar a prosperar no cenário do futebol europeu.

Daniel Alves estava sem clube, depois de ter representado o São Paulo, no Brasil, e reencontra Xavi Hernández no Barcelona. O novo treinador da equipa catalã foi colega de equipa do internacional brasileiro no emblema catalão.