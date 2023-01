Dani Alves troca de prisão e de advogado

JN Hoje às 14:55 Facebook

Dani Alves mudou de prisão, por motivos de segurança, e contratou um novo advogado para o defender da acusação de violação por parte de uma mulher.

Acusado de violação, Dani Alves foi transferido, por razões de segurança, para um estabelecimento prisional com celas mais pequenas e uma área privativa para poder tomar banho, adianta o jornal "El País".

O futebolista encontra-se em prisão preventiva, sem fiança, após ter sido acusado por uma mulher, de 23 anos, de violação sexual, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca em Barcelona.

Entretanto, Dani Alves optou por mudar de advogado, contratando Andrés Marhuenda Martínez para o defender das acusações de que é alvo.

O internacional brasileiro já deu três versões diferentes do caso em tribunal. Começou por dizer que esteve na discoteca por um curto espaço de tempo, negando a acusação de agressão sexual. Depois, passou de não conhecer a vítima a admitir que se recordava de a ter visto naquela noite, acabando posteriormente por admitir ter tido relações sexuais com a mulher, mas com o consentimento da mesma.

Se for considerado culpado, o futebolista, de 39 anos, que ainda recentemente representou o Brasil no Campeonato do Mundo de futebol, incorre numa pena que pode ir entre os quatro e os 12 anos de prisão.