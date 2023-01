Dani Alves vai pedir para deixar a prisão em liberdade condicional

Rui Almeida Santos Hoje às 09:48 Facebook

Detido desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violação por uma mulher, Dani Alves vai pedir para deixar a cadeia em liberdade condicional. Na prisão, terá confessado estar preparado para "aceitar o que vier" a ser decidido na justiça.

Para garantir que não existe perigo de fuga, Dani Alves admite entregar o seu passaporte, usar uma pulseira eletrónica e comparecer perante o juiz em datas previamente definidas, adianta o jornal "Marca".

O diário "La Vanguardia" revelou, por seu turno, alguns pormenores sobre o dia a dia do futebolista entre grades. O antigo jogador de Barcelona e PSG, entre outros, terá confessado a funcionários da prisão Brians 2 que aceitará o desfecho do caso, seja ele qual for.

"Vou aceitar o que vier. Saí de casa com 15 anos e superei situações muito complicadas ao longo da minha vida. Esta será mais uma. Nada me assusta", terá dito o brasileiro.

O caso aconteceu na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca em Barcelona. Uma mulher, de 23 anos, acusa Dani Alves de violação numa casa de banho. De acordo com o jornal "El Periodico", as câmaras de vigilância do estabelecimento de diversão noturna corroboram a versão da jovem.

Dani Alves, que se encontra em prisão preventiva sem fiança, deu três versões diferentes do caso em tribunal. Começou por dizer que esteve na discoteca por um curto espaço de tempo, negando a acusação de agressão sexual. Depois, passou de não conhecer a vítima a admitir que se recordava de a ter visto naquela noite, acabando posteriormente por admitir ter tido relações sexuais com a mulher, mas com o consentimento da mesma.

Segundo o seu advogado, Cristóbal Martell, as mudanças de testemunho estarão relacionadas com o facto de o futebolista brasileiro ter tido receio de "revelar que tinha sido infiel à sua companheira", revelou à estação "Antena 3".

Se for considerado culpado, Dani Alves, de 39 anos, que ainda recentemente representou o Brasil no Campeonato do Mundo de futebol no Catar, incorre numa pena que pode ir entre os quatro e os 12 anos de prisão.